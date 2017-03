Napoli, Sarri prepara le mosse anti Roma

di Pasquale Tina

NAPOLI Polemiche fuori dalla porta del centro tecnico di Castel Volturno. Si pensa soltanto alla Roma. E' questo il diktat imposto da Maurizio Sarri, alla vigilia di un vero e proprio crocevia della stagione. Il Napoli non può permettersi altri passi falsi all'Olimpico, altrimenti rischia di abbandonare prematuramente pure la lotta al secondo posto: gli azzurri sono scivolati a -5 e hanno bisogno di una risposta confortante, altrimenti il distacco dai giallorossi rischia di trasformarsi in una salita ripidissima. Per questo la squadra si è isolata dai veleni del post Juventus. L'obiettivo è superare il momento difficile con una prestazione di alto livello corroborata possibilmente un risultato positivo. E' arrivato, dunque, il momento delle scelte. L'allenatore lo farà soltanto al termine della rifinitura. Sarri avrà tante possibilità e ha recuperato pure Allan: il brasiliano ha bruciato i tempi e ieri si è allenato assieme ai compagni. Potrebbe recuperare in extremis per la panchina e candidarsi per il Real Madrid. In difesa sono scontati i rientri di Hysaj e Ghoulam sugli esterni, in mediana due ballottaggi, Zielinski-Rog e Jorginho-Diawara, mentre in attacco tutto ruota attorno alla posizione di Mertens. Il belga non sta attraversando un gran momento di forma: allo Stadium ha cominciato in panchina, quindi sarà titolare. Molto probabilmente sarà al centro del tridente con Callejon e Insigne, ma non è da escludere neanche la soluzione del bomber vero considerando che Pavoletti e Milik scalpitano per completare il rodaggio. Con la Juventus l'ha spuntata il polacco, contro la Roma si candida l'acquisto del mercato invernale che è ancora all'asciutto.