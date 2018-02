Napoli-Spal 1-0 La Diretta Immediato vantaggio di Allan

Il Napoli cerca al San Paolo contro la Spal i 3 punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus al secondo posto della classifica: gli uomini di Maurizio Sarri giocano la seconda partita casalinga consecutiva dopo la larga vittoria sulla Lazio, mentre la Spal cerca punti per alimentare maggiori speranze di salvezza.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Spal (3-5-1-1): Meret; Salamon, Felipe, Vicari; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Dramè; Kurtic, Antenucci. All. Semplici

© RIPRODUZIONE RISERVATA