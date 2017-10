Nazionale, si ferma El Shaarawy: il Faraone salta la Macedonia

di Ugo Trani

dal nostro inviato FIRENZE El Shaarawy è out per la partita di domani sera contro la Macedonia a Torino. L'attaccante ha saltato l'allenamento di questa mattina a Coverciano per una sofferenza muscolare. Ventura lo ha esentato dal lavoro con i compagni (solo differenziato a parte) e, pur confermandolo tra i convocati per le ultime due partite di qualificazioni mondiali (l'obiettivo è averlo a disposzione per la sfida contro l'Albania), difficilmente lo porterà in panchina allo stadio Grande Torino (le condizioni fisiche del romanista saranno verificate nelle prossime ore). Anche Buffon, per precauzione, non ha partecipato alla partitella, limitandosi a una seduta personalizzata con la macchina spara-palloni.



BERNARDESCHI PRIMO CAMBIO

Ventura ha insisto sul 3-4-3 che sarà il sistema di gioco per la prima delle due gare. Con questa formazione: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Parolo, Gagliardini, Darmian; Verdi, Immobile e Insigne. L'alternativa a Verdi è Bernardeschi, con Candreva che invece dovrebbe trovare spazio nel 4-2-4 che, con Eder in attacco (fuori Barzagli), il ct riproporrà lunedì a Scutari contro l'Albania di Panucci. Nel pomeriggio la Nazionale si sposterà da Firenze a Torino.

