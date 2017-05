Il New York Times celebra Totti: â€‹«Roma perde un monumento vivente»

«Roma perde un monumento vivente»: così il New York Times celebra l'addio al calcio giocato di Francesco Totti, a cui ha dedicato mezza pagina. Il quotidiano newyorkese definisce l'attaccante «il ragazzo d'oro, il fenomeno, il capitano, la leggenda», e sottolinea che per i romani, siano o meno tifosi della squadra giallorossa, la fine della carriera di Totti dopo 25 anni nello stesso team non è facile da digerire. Poi cita le parole di Luigi Carinci, 65enne, al Testaccio, quartiere considerato la casa spirituale del club, che afferma: «È un giorno triste». «Roma è un casino, gli autobus non arrivano, non raccolgono i rifiuti, e ora se ne va Totti, è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno», continua. «L'ultimo decennio non è stato gentile con Roma - scrive il Nyt - Le immondizie si accumulano nelle piazze, i parchi sembrano campi di grano dell'Iowa, e il sindaco della capitale è diventato una parola d'ordine nazionale per indicare il disastro urbano».

