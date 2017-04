Stadio Olimpico, rimosse le barriere: controlli e bonifiche in vista del derby

di Redazione Sport

Rimosse le barriere di separazione delle due curve allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto si è appreso, per la partita di Coppa Italia di domani Roma-Lazio rimane invariato il sistema di afflusso, che dalle bolle di prefiltraggio fino ai tornelli suddivide l'area di servizio ammessa di ciascuna curva in due aree delimitate.



Scatterà già da stasera il piano di sicurezza per il derby di Coppa Italia Roma-Lazio, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Già da oggi verranno effettuati controlli e bonifiche, anche per monitorare il comportamento degli eventuali tifosi di squadre straniere, gemellate con le squadre locali, che potrebbero giungere nella capitale per assistere all'incontro. Fondamentali saranno le riprese video effettuate dalla Polizia Scientifica, che potranno essere utilizzate sia per l'inizio di azioni penali o di procedimenti amministrativi. Nel pomeriggio in Questura si è tenuto un tavolo tecnico, presieduto dal questore Guido Marino, in cui sono state messe a punto tutte le misure per il derby di domani.



Vietata domani la vendita a tutti gli esercizi commerciali della zona attorno allo stadio Olimpico di bevande in bottiglie o in altri contenitori, a esclusione dei bicchieri di plastica o carta. È quanto prevede il piano di sicurezza per il match di Coppa Italia di domani Roma-Lazio. In particolare, il divieto riguarda gli esercizi commerciali che si trovano nelle seguenti strade: Piazzale di Ponte Milvio; largo Bratislava, via dei Robilant, via Maresciallo Caviglia, largo maresciallo Diaz, via dei Prati della Farnesina, via Flaminia (da piazzale di Ponte Milvio a via Riano), via Riano, viale di Tor di Quinto (da Piazzale di Ponte Milvio a via Riano), via Cassia (da Piazzale di Ponte Milvio a via Ronciglione) via degli Orti della Farnesina (da piazzale della Farnesina a via Ottavio Ragni) e via Antonio di Giorgio.



La semifinale di ritorno di Coppa Italia Roma-Lazio sarà il primo vero banco di prova per i tifosi della Capitale, pronti a tornare in curva dopo l'avvenuta rimozione delle contestatissime barriere. Per la gara di domani sera, si prevede «una considerevole presenza di pubblico» e proprio per questo la Questura ha messo in piedi un articolato piano sicurezza, scattato già da questa sera. Controlli e bonifiche sono in corso nelle aree adiacenti allo stadio, mentre particolare attenzione sarà riservata all'individuazione di eventuali tifosi di squadre straniere gemellate con Roma e Lazio che potrebbero arrivare in città per assistere al derby. Fondamentali, a tal proposito, saranno le riprese video della Polizia Scientifica, che potranno essere utilizzate sia per l'inizio di azioni penali sia di procedimenti amministrativi. Al termine del tavolo tecnico di oggi pomeriggio a San Vitale, al quale ha partecipato il questore Guido Marino, è stato ampliato il divieto di vendita di bevande in bottiglie anche a negozi, alimentari e bar leggermente più distanti dall'Olimpico.



Sarà consentito, invece, l'uso di contenitori di plastica o carta. I cancelli saranno aperti alle 18, con la Questura che invita i tifosi a raggiungere l'impianto sportivo con i mezzi pubblici. Per chi invece arriverà all'Olimpico con la propria auto sono state disposte due aree parcheggio. Per i sostenitori biancocelesti sono indicate l'area «XVII Olimpiade» e l'area «Tor di Quinto», mentre per quelli giallorossi l'area «Clodio» e l'area «Cipro». Qui gli steward effettueranno un servizio di accoglienza e indirizzamento degli spettatori verso l'itinerario di afflusso al settore di appartenenza.

