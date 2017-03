Dzeko: «La vittoria è importante, adesso pensiamo al Lione»

«È una vittoria importante, perché non abbiamo passato una bella settimana: oggi era importante vincere e lo è ancora di più non aver subito gol. Io mi sento importante, come lo sono tutti i giocatori che fanno parte di questa squadra. Ora affrontiamo la sfida di giovedì con ottimismo, che è uno snodo importante per la nostra stagione». Così Edin Dzeko, dopo la larga vittoria di Palermo, parlando a Premium sport. «Scudetto? Ora era importante vincere - conclude -. La classifica cannonieri? In questo campionato ci sono tanti campioni, io sono felice di segnare, ma lo sono di più quando vince la squadra».

