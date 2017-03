Grenier, champagne al Barbera: il piede è di livello

di Alessandro Angeloni

PALERMO Ecco Clement Grenier, dove eri? L'acquisto, l'unico, di gennaio, fa capolino da titolare intorno alla metà di marzo, a Palermo, nella gara in cui Spalletti ha fatto riposare un bel po' di titolari. Cioè un paio di mesi dopo il suo arrivo. Prima di farsi vedere al Barbera, il francesino aveva calcato il terreno dell'Olimpico per due minuti, nel recupero di Roma-Fiorentina, poi solo panchine e tribune (in Europa League). Clement non giocava una gara da titolare dal 14 maggio 2016 in Lione-Reims 4-1, per quella che fu anche la sua ultima partita giocata Dal principio alla fine. Quest'anno stagione amara, solo 4 presenze e mai da titolare con la maglia del Lione per un totale di 35 minuti, ai quali vanno aggiunti quelli di Champions, 13, e quelli in coppa di Francia, 7. E che succede? Arriva la chiamata della Roma. Costo zero, se va bene si pagherà (poco): proviamo, hanno detto a Trigoria. Tanto di più non si poteva fare. E infatti Grenier è rimasto in naftalina, diciamo a riatletizzarsi.



Poi lo vedi giocare a Palermo e ti chiedi: ma come mai questo ragazzo non lo facevano mai giocare prima? Hanno sicuramente inciso gli infortuni, invece nell'ultimo periodo, ci ha raccontato, lui stava bene. Evidente non molto, altrimenti Spalletti lo avrebbe preso in considerazione. Contro il Palermo ha mostrato un discreto piede e una buona personalità, fino a scoppiare a metà ripresa, come prevedibile. Adesso per tutti diventerà Kakà, per un bell'assist per El Shaarawy e una prestazione tutto sommato positiva, ma per dare un giudizio vero bisognerà aspettare. A Roma basta poco per esaltarsi. Anche perché Spalletti, nelle sfide importanti non lo ha mai fatto giocare, mai. Almeno qui al Renzo Barbera abbiamo scoperto che faccia abbia e se sia in grado di partecipare. Lo è. Ai posteri l'ardua sentenza. Ma è probabile che lo rivedremo in occasioni come questa. Peccato, perché il piede è di livello.

