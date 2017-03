Palermo-Roma, Totti rinuncia a entrare: «Ho mal di schiena»

«Vuoi fare quest'ultimo quarto d'ora, Francesco?». «Meglio di no, ho mal di schiena». Sarebbe questo, secondo la ricostruzione del bordocampista di Sky, il succo di uno scambio di battute tra l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, e il capitano giallorosso, Francesco Totti, in panchina al Barbera nella sfida serale contro il Palermo. Con i giallorossi in vantaggio 2-0, grazie alle reti di El Shaarawy e Dzeko, il tecnico avrebbe avuto intenzione di schierare il numero 10 che, in questa stagione, non ha accumulato molti minuti in campo, ma la risposta di Totti avrebbe chiuso il discorso.

