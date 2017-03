Roma, Pallotta: «L'incontro con la Raggi è andato alla grande. Avremo lo stadio nei tempi previsti»

di Redazione Sport

«L'incontro è andato alla grande. Avremo lo stadio nei tempi previsti». Così il presidente della Roma, James Pallotta, uscendo dal Campidoglio dopo avere incontrato Virginia Raggi. «Non ci sono stati cambiamenti rispetto a quanto detto poche settimane, fa, siamo tutti felici. Il Campidoglio è stato grande, il progetto sembra migliorato e i cambiamento lo rendono più »friendly« rispetto all'ambiente e alle infrastrutture», ha aggiunto Pallotta. «Le torri si sono abbassate, non abbiamo nessun cambiamento con lo stadio. Noi siamo molto felici. Ci incontreremo con la Regione Lazio presto. Avremo uno stadio e metteremo la prima pietra nei tempi che volevamo», ha aggiunto Pallotta. «Tutti a Roma dovrebbero essere felici, o almeno l'85% dei cittadini», ha aggiunto probabilmente riferendosi ironicamente alla percentuali di supporter giallorossi in città. Secondo la road map già stabilita, la prima pietra dovrebbe essere posata entro la fine dell'anno.



La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ricevuto stamattina in Campidoglio il presidente della Roma, James Pallotta, e una delegazione della società giallorossa, formata dall'ad Umberto Gandini e dal dg Mauro Baldissoni. All'incontro erano presenti anche il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori, l'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo e il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. Lo comunica il Campidoglio. «Al centro della riunione - è spiegato - il progetto dello stadio a Tor di Valle. Si è sottolineata l'importanza della sua realizzazione per la città. Le parti hanno parlato a lungo delle migliorie al progetto che hanno definito 'avveniristico, il primo di questo genere in Italià. Particolare soddisfazione è stata espressa per l'attenzione al rispetto dell'ambiente, alla qualità dei materiali e delle infrastrutture e agli alti standard energetici che verranno assicurati. Il dialogo tra Campidoglio e i proponenti, quindi, prosegue. Proprio l'altro ieri si è tenuta una riunione tecnica. L'obiettivo da parte dell'amministrazione capitolina resta quello di garantire e presidiare l'interesse pubblico del progetto, salvaguardando l'equilibrio di tutte le opere sul territorio», concludono da Palazzo Senatorio.







© RIPRODUZIONE RISERVATA