Parolo tiene in ansia la Lazio: a rischio per la Juventus

di Gabriele De Bari

FIRENZE Parolo tiene in ansia la Lazio. Sul punteggio di 3-1 il centrocampista è stato costretto ad alzare bandiera bianca ed uscire. E, siccome Inzaghi aveva già effettuato le tre sostituzioni a disposizione, la squadra è stata costretta a continuare in inferiorità i restanti minuti della partita terminata 3-2. Parolo ha subito una forte botta al ginocchio, con interessamento del tendine rotuleo, situazione che gli ha procurato un intenso dolore. Dopo aver parlato con medico e allenatore ha quindi deciso di abbandonare il campo per non perdere la finale di Coppa Italia contro i bianconeri. Forse sarebbe stato meglio preservarlo in vista della finale, così non è stato e ora occorre guardare in faccia la realtà e vedere come risolvere il problema.



Il suo recupero non è sicuro ma ci sono possibilità che riesca ad assorbire il colpo e tornare disponibile in tempo. Almeno questa è la speranza della Lazio. Una scelta difficile perché Parolo è abituato a stringere i denti e, fino a quel momento, era stato tra i più positivi. Però, siccome il rischio era grande, ha preferito uscire in anticipo. Magari con lui la squadra avrebbe completato la rimonta, invece è arrivata la sconfitta. Però la grande sfida con la Juventus, di mercoledì all'Olimpico, era troppo importante per insistere e peggiorare la situazione. Bisognava fermare il ginocchio infortunato. Le condizioni di Parolo verranno valutate meglio oggi ma l'obiettivo è proprio quello di rimetterlo in piedi con calma nei prossimi giorni. Sarà sicuramente out Lukaku.

