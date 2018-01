Pelè, giallo sulle sue condizioni: dal Brasile la smentita sul ricovero

È giallo sulle condizioni di Pelè. Invitato a Londra da un'associazione di giornalisti calcistici inglesi, O Rei ha rifiutato l'invito per mortivi di salute, e a quel punto chi lo aveva invitato ha emesso una nota in cui spiegava che l'ex fuoriclasse aveva avuto un collasso e che per questo era stato ricoverato in un ospedale, «per una serie di esami».



«Nelle prime ore della mattina di giovedì - è scritto nella nota firmata dal segretario dell'associazione Paul McCarthy - Pelè ha avuto un collasso ed è stato portato in ospedale per una serie di controlli che hanno evidenziato uno stato di profonda stanchezza generale. Ora è collegato a una flebo, è tenuto sotto osservazione e i medici seguono attentamente l'evolversi della situazione. Non c'è prova che ci sia qualcosa di più grave, e gli auguriamo di riprendersi presto».



Ma dal Brasile è poi arrivata la smentita di una fonte molto vicina a O Rei, secondo cui il tricampione del mondo non ha avuto alcun collasso e non si trova in ospedale: «semplicemente non è andato a Londra perché in questo periodo è molto stanco».



Oltretutto Pelè, dopo un'operazione all'anca, per muoversi ha bisogno di un deambulatore, come si è visto, giorni fa, alla presentazione del campionato carioca, alla quale ha partecipato trovando anche la forza di scherzare sulle proprie condizioni («Dio mi ha dotato di un paio di nuovo scarpini»).

© RIPRODUZIONE RISERVATA