Roma, Perotti ed El Sharaawy, i musini di ieri e i sorrisi di oggi

di Alessandro Angeloni

Perotti ha il musino perché non ha giocato o lo ha fatto uscire anzitempo; El Shaarawy non vuole essere schierato a destra perché, perché, niente, perché non gli va. E quindi pure lui ha il musino e in campo, a destra gioca Gerson, come a Torino contro la Juve nel dicembre scorso. Sembrano passati quindici anni. E’ una questione di atmosfera diversa, forse, prima ancora che per colpa dei calciatori diretti interessati, magari permalosi, magari capriccioso. Perché oggi guardi la Roma e vedi che Perotti ed El Shaarawy giocano insieme nella stessa partita, con Diego che sta a destra e Stephan a sinistra. Poi, si invertono e ElSha finisce a destra e Diego torna a sinistra. Niente musini, due gol l’italo egiziano e una prestazione - per dirla alla Di Francesco - «ottima» da parte dell'argentino, fatta di giocate, di un rigore procurato e di tanta sostanza e qualità. Sembrano passati quindici anni. Alla fine è una questione di atmosfera, che ora c’è e forse prima prevaleva qualche veleno in più. Non più musini. C'è Di Francesco, che aiuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA