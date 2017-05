Perotti ai tifosi del Genoa: «Da voi messaggi crudeli per il mio gol. Sarò sempre genoano nel cuore»

L'argentino ed ex genoano Diego Perotti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio dedicato ai tifosi del Genoa per scusarsi dell'esultanza cui si è lasciato andare domenica scorsa nel finale della sfida tra la Roma e i rossoblù. «Ho voluto far passare un paio di giorni per chiarire bene quanto accaduto domenica. Non avrei mai esultato come ho fatto se non avessi segnato un gol vittoria in una partita importante. Capisco tutti i tifosi del Genoa, ma ho ricevuto una quantità di messaggi crudeli e sono molto dispiaciuto. Comunque sia spero che il pensiero che vi siete fatti su di me non cambierà mai come il mio per la squadra ed i tifosi. Sono e sarò sempre genoano nel cuore».



«Quello che mi ha sorpreso di più della Juventus è il potere difensivo. Hanno una grandissima organizzazione ed un portiere fenomenale. A livello individuale il Real Madrid può avere qualcosa di più rispetto alla Juventus, per questo lo vedo come favorito. Il mio stile di gioco è più simile a quello di Bale, ma Isco si sta meritando di giocare per il livello che dimostra. Le persone sono molto felici ed eccitate di Monchi. Ha bisogno di adattarsi però può fare molto bene alla squadra. Sto lavorando per tornare nella nazionale argentina, se arriva bene altrimenti la guarderò in tv»

