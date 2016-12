Diego Perotti di fine anno. Il passato, il futuro e i sogni scudetti. La sua intervista a sportmediaset.

olevamo vincere, almeno pareggiare e non l’abbiamo fatto.

. Dal campionato all'Europa League.

’ho giocata con il Siviglia e per me è importante. Il Villarreal è un avversario tosto e non sarà facile

. Alla ripresa del campionato, Perotti ritrova il suo Genoa.

i ha rilanciato e mi ha aiutato ad arrivare alla Roma. Senza il Genoa non sarei qui e forse non starei neanche più giocando a calcio. Al Boca la mia carriera era quasi finita per colpa degli infortuni. Non so perché mi capitavano questi problemi, ho sempre fatto una carriera da professionista, non bevo e non fumo e non so cosa mi succedeva. Mi allenavo e mi infortunavo. Ero arrivato al punto che aspettavo solo che un dottore mi dicesse che non avrei potuto più giocare, stavo impazzendo

.



La Roma gli sta dando la possibilità di riaffacciarsi in Nazionale.

Il mio sogno sarebbe chiudere questo calvario passato con una convocazione in nazionale. Se dovesse arrivare sarebbe la chiusura del cerchio di tutto quello che ho passato. E’ difficile perché l’Argentina dal centrocampo in avanti ha giocatori fortissimi, però penso che se continuo a fare bene in una grande squadra come la Roma, magari il CT guarderà dalla mia parte. Le finali perse? In campo non conta solo il nome. Nelle due finali perse contro il Cile era superiore, invece nella finale dei mondiali con la Germania era alla pari. Però il calcio è così, se non sei al 100% puoi perdere. Messi che voleva lasciare la Nazionale? Bisognerebbe essere nella sua testa per provare la pressione che provava in quel momento. C’è molta pressione su Messi e sugli altri giocatori, vengono sempre criticati ma sono frasi ingiuste perché nel calcio è così, si vince o si perde. Prima si diceva che l’Argentina non arrivava mai in finale, adesso che ci arriva si critica perché perde. Poi non ha perso con una squadretta, ha perso con la Germania che è fortissima e poi col Cile ai rigori

.



La posizione in campo. Spalletti ha confessato che a Diego non piaccia giocare a destra.

Un po’ ha ragione. Non è che non mi piaccia ma sento che non posso dare lo stesso che do quando parto da sinistra. Ho meno possibilità di fare la giocata, a destra mi perdo un po’ e anche per aiutare la squadra a destra faccio più fatica, a sinistra i movimenti sono più spontanei. Ma io voglio giocare e se devo farlo a destra lo faccio senza problemi, però se mi chiedi dove preferisco farlo ti dico sinistra

. Un desiderio per il 2017?

Soprattutto quello di avere la salute come adesso, di passare una stagione senza infortuni per me e per i miei compagni. Poi sicuramente vincere qualcosa con la Roma perché penso che vincere qua sia indimenticabile. Io sono argentino e sono abituato alla passione della gente ma dopo il derby vedere tutti quei tifosi contenti è stato bellissimo. Vincere qui sarebbe un’esperienza unica per la mia vita. Voglio vincere qui perché in carriera ho vinto solo una Copa del Rey con il Siviglia e poi perché questi tifosi e questa città se lo meritano. Abbiamo una buona squadra e penso che possiamo farcela. Non è più tempo di parlare, dobbiamo dimostrare il nostro valore in campo

.