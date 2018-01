Pollenza, ladri saccheggiano la casa di Righetti. Preso il Rolex dello scudetto

POLLENZA - Colpo dei ladri nell’abitazione dell’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti. Rubato anche un preziosissimo orologio griffato Rolex: un ricordo dello scudetto conquistato nel 1983. Il raid è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì a Pollenza, in un’area residenziale non lontana dal centro storico. A raccontare l’accaduto è lo stesso Righetti, classe 1963, oggi opinionista televisivo.



«I malviventi sono entrati in azione intorno alle 19 - spiega l’ex giocatore -. Io mi trovavo a Roma e anche la mia compagna era fuori casa. Si sono arrampicati attraverso dei tubi esterni e si sono introdotti in casa. Uomini agili, sicuramente professionisti dei furti. Una volta ultimato il colpo sono comodamente usciti dalla porta, facendo perdere le loro tracce». Rubati un prezioso orologio e diamanti: bottino di diverse decine di migliaia di euro.



«Al valore economico, che è notevole, va aggiunto quello affettivo - sottolinea amareggiato Righetti -. Hanno rubato anche un Rolex che l’allora patron della Barilla (all’epoca sponsor della Roma) aveva regalato a noi giocatori per la conquista dello scudetto. Nell’orologio è inciso il mio nome: era uno stupendo ricordo del più grande successo della mia carriera calcistica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA