PolVariera Lazio, piazza rovente dopo i torti arbitrali con il Torino

di Alberto Abbate

Una pañolada salva Lazio contro l’ennesimo scempio arbitrale. Non solo la società alza la voce. Gruppi organizzati, comunicatori e semplici tifosi si mobilitano per difenderla e protestare in occasione della prossima sfida casalinga di campionato contro il Crotone: «Munitevi di fazzoletti e fogli bianchi per sabato 23 dicembre alle 12.30», il tam-tam partito fra radio, siti e forum biancocelesti. Il marketing favorirà l’iniziativa con prezzi stracciati: «Sarà ripetuta la promozione di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO