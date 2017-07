Roma, pressing su Defrel: l'offerta è quasi giusta, Foyth in dirittura, atteso l'agente in Italia

di Stefano Carina

ROMA La Roma è in pressing per Defrel. Ormai anche a Trigoria fanno fatica a nascondere il forte interesse per l'attaccante, ritenuto l'ideale come vice Dzeko e per alternarsi nelle rotazioni con gli esterni offensivi. Ieri l'agente del francese, Pocetta, era nuovamente a Trigoria. Non per trattare l'ingaggio del suo assistito piuttosto per cercare di trovare insieme a Monchi il passpartout per regalare al più presto l'attaccante a Di Francesco. La Roma è ferma all'offerta di 18 milioni che in Emilia faticano ad accettare e in quest'ottica non sembra essere un caso che (per ora) Frattesi, destinato al Sassuolo, parta invece con la comitiva giallorossa. Salire a venti milioni potrebbe rappresentare la chiusura del cerchio. La volontà del ds è di regalare quanto prima il calciatore al nuovo allenatore che a Pinzolo dovrà fare a meno dell'intera squadra titolare.

IL BUCO CENTRALE

All'appello infatti manca anche Manolas che insieme ai compagni reduci dalle nazionali si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Il niet del greco allo Zenit e la conseguente cessione di Ruediger al Chelsea, restituisce un difensore che chiede ancora tre milioni di contratto più bonus. Per non rischiare di arrivare a situazioni analoghe a quelle che sta vivendo la Lazio con Keita e de Vrij (giocatori che ad un anno dalla scadenza del contratto sono svalutati rispetto al loro reale prezzo di mercato) non ci sono molte alternative: o rinnova prolungando l'intesa col club (che scade nel 2019), oppure viene ceduto. E se per Ruediger, visto che da Trigoria trapela come Moreno debba essere considerato un titolare, il sostituto a livello numerico sarà il giovane Foyth nei prossimi giorni l'agente è atteso in Italia e incontrerà Monchi, diverso il discorso qualora venisse ceduto anche Manolas. In quel caso servirebbe un altro titolare. Ieri è stato accostato il nome di Jemerson del Monaco che tuttavia non riscuote molti consensi a Trigoria. Discorso simile per Malcom del Bordeaux, classe '97, che qualche buontempone su Wikipedia aveva già provveduto a farlo diventare un nuovo attaccante della Roma. Il calciatore è stato proposto ma non interessa. Capitolo cessioni: il Genoa sorpassa il Chievo e si aggiudica Zukanovic che va in Liguria in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,2 milioni.