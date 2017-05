Roma, accordo raggiunto per il rinnovo di De Rossi

di Gianluca Lengua

Dopo il rinnovo fino al 2022 di Kevin Strootman, ecco che a breve sarà formalizzato anche quello di Daniele De Rossi. Il centrocampista è in scadenza al 30 giugno, ma l’accordo biennale con il club di Pallotta è stato raggiunto, non sono ancora state rese ufficiali le cifre ma è certo ormai che il futuro di Daniele sarà giallorosso. Il tira e molla tra la società e il calciatore è durato circa un anno, non è stato facile trovare la quadra sull’ingaggio che sarà inferiore rispetto ai 6 milioni percepiti attualmente. De Rossi continuerà ad essere bandiera del club di cui è tifoso da sempre.





