Roma, Alisson: «Il risultato col Celta? Una vergogna, ma noi puntiamo allo scudetto»

di Gianluca Lengua

«Ci siamo vergognati del risultato contro il Celta Vigo, ma nel secondo tempo abbiamo fatto una bella prestazione, principalmente nel primo tempo è mancata la mentalità insieme con cattiveria». Alisson si è messo alle spalle la brutta sconfitta rimediata in Spagna nell'ultima amichevole della pre-season, con la consapevolezza che in campionato ci vorrà più concetrazione: «Bisogna lavorare insieme e giocare di squadra. Siamo più vicini e dobbiamo fare qualcosa in più per vincere - ha detto il brasiliano a Sky Sport -. Un anno di attesa, anche se difficile, mi ha permesso di vedere il calcio europeo che è un po' diverso rispetto a quello Sudamericano. Ho fatto bene, ho lavorato molto per arrivare a debuttare in serie A». Domenica la Roma affronterà l'Atalanta, ma in campionato le insidie sono raddoppiate con Milan e Inter pronte a dare battaglia per un posto in Champions: «A Bergamo dobbiamo essere più vogliosi di loro per vincere. Lo scorso anno si sono piazzati bene in classifica e ci hanno messo in difficoltà. La favorita per il campionato? L’unica squadra davanti a tutti è la Juventus mentre le altre sono allo stesso livello. La differenza la farà la voglia di vincere e noi vogliamo puntare allo scudetto».

