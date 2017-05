Roma, bagno di folla per Totti a Trigoria e lui fa aprire i cancelli

di Gianluca Lengua

Folla in delirio a Trigoria per Francesco Totti. Circa 200 tifosi hanno riempito piazzale Dino Viola per salutare il numero 10 con striscioni, magliette, stendardi e addirittura in camion dipinto di giallo e rosso con un aerografia dell’attaccante. Dopo un pomeriggio di passione sotto il sole i fan del capitano romanista sono stati ripagati: Francesco ha chiesto alla società di aprire i cancelli del campo Agostino Di Bartolomei, tutti si fiondano all’interno del centro tecnico per farsi autografare maglie, sciarpe e palloni. Una bagno d’amore per Totti durato quasi mezzora, alla fine ha preso il telefonino ed ha scattato un selfie di gruppo. L’ennesimo ricordo di una tifoseria che lo ha amato per 25 anni.



