Roma, Baldissoni: «Le scelte di formazione sono competenza di Spalletti, non c’è alcun caso»

«Le scelte di formazione competono a Spalletti. È un dibattito che fa un pò ridere: se giocano sempre gli stessi si dice che non si fa mai turn-over, se si fa turn-over si dice che non si dà continuità. Non c'è alcun caso da questo punto di vista, noi siamo con l'allenatore». Lo ha detto Mauro Baldissoni, dg della Roma, parlando a Mediaset Premium e ponendo fine alle polemiche innescate dalle dichiarazioni di Pallotta sulle scelte dell'allenatore. «Il presidente ha parlato in una trasmissione radiofonica a New York, in un contesto rilassato, poi le stesse dichiarazioni sono arrivate in Italia e hanno assunto un altro significato - ha aggiunto -: le sue dichiarazioni erano volte a proteggere i giocatori, non c'era alcun richiamo critico nei confronti di nessuno. Infatti, quando si è accorto di come avevano preso le dichiarazioni in Italia, ha voluto precisare. Il progetto della Roma sui giovani? Il nostro settore giovanile è tra i migliori per produzione di calciatori che giocano nelle principali leghe europee: ci abbiamo investito molto e lo continueremo a fare, ma forse bisognerebbe ragionare sul trovare altri sbocchi che non siano i vari prestiti». «Per esempio - ha concluso - creare come succede in Spagna le 'seconde squadre: è una soluzione su cui si dovrebbe ragionare».

