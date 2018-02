Roma, manita al Benevento e sorpasso Champions

La Roma batte per 5-2 il Benevento e torna al quarto posto in classifica scavalcando la Lazio. I giallorossi faticano per quasi un'ora poi si scatena Under che segna una doppietta e fornisce un assist per Dzeko. A segno anche Fazio e Defrel su rigore (prima gioia in giallorosso). Il Benevento gioca bene ma deve arrendersi alla diversa qualità dei giocatori.



(4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gerson, Strootman; Cengiz, Perotti, El Shaarawy; Dzeko(4-3-3): Puggioni; Letizia, Djmsiti, Costa, Venuti; Viola, Sandro, Djuricic; Guilherme, D'Alessandro, Brignola

