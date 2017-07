Roma, Cengiz Under ha ottenuto il visto: domani volerà a Boston

di Gianluca Lengua

Cengiz Under ha ottenuto il visto dall'ambasciata americana per sbarcare negli Stati Uniti. L'esterno turco mentre la squadra è a Detroit in tournèe si è allenato a Trigoria e finalmente domani potrà raggiungere i suoi nuovi compagni e aggregarsi agli allenamenti di Di Francesco. Il nuovo tecnico dopo la partenza di Salah ha un disperato bisogno dell'esterno d'attacco dato che il ruolo è al momento occupato da Iturbe e Tumminello, due riserve.



TRATTATIVA MAHREZ

Non solo Cingiz, ma anche Mahrez potrebbe entrare a farte della corte di Eusebio: «Non devo far pubblicità alla Roma, è sicuramente un calciatore con le caratteristiche che cerchiamo e siamo interessati a lui», ha detto ieri Di Francesco. La trattativa tra Roma e Leicester è in corso, c'è una differenza di quasi 12 milioni tra domanda e offerta: gli inglesi vorrebbero 35 più bonus, la Roma ne offre 23.

