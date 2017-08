Roma, Schick: «La scelta ideale per me». Ecco i dettagli dell'accordo con la Sampdoria

di Gianluca Lengua

La Roma ha ufficializzato l'acquisto dalla Sampdoria a titolo temporaneo di Patrik Schick. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro e l’obbligo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, di trasformare la cessione temporanea in definitiva, per un corrispettivo di 9 milioni di euro.

Il contratto prevede altresì il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore entro il 1 febbraio 2020, la Roma riconoscerà alla UC Sampdoria un importo pari al 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di euro, che sarà dovuto anche nel caso in cui il calciatore risulti ancora tesserato per la Roma a tale data. Il giocatore ceco ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2022.



SONO UN NUMERO 9

«Sono mancino, però, mi trovo a mio agio anche sulla fascia destra. Preferisco il ruolo da numero nove, da centravanti, ma posso giocare anche esterno». Patrik Schick si presenta così alla Roma, ieri ha ricevuto un’accoglienza degna di un campione all’aeroporto di Fiumicino: «Non me l’aspettavo, non avevo mai visto e vissuto qualcosa di simile: è stato davvero straordinario. Per me la Roma è una bella squadra, importante, che riscuote molte simpatie. Apprezzo l’allenatore e il suo sistema di gioco. Ritengo che questa sia la scelta ideale per me», ha detto a Roma Tv. Domani alle ore 15.30 la conferenza stampa di presentazione, il calciatore indosserà la maglia numero 14.





