Roma, da domenica otto partite in un mese: Spalletti recupera tutti e ragiona sulla difesa

Luciano Spalletti non accetta distrazioni durante l’opera d’arte che sta scolpendo: è vero, i sette punti dalla Juventus sono tanti, ma erano anni che la Roma non proponeva un gioco così convincente e propositivo disputando tre competizioni. Per questo nel momento chiave che i giallorossi stanno per affrontare (otto partite in un mese), Lucio preferisce non dare chiarimenti sul suo contratto in scadenza a giugno: a fare la differenza a fine stagione sarà la vittoria di un trofeo e la volontà di Pallotta di investire o meno sul mercato in estate, ma sono tutti discorsi che (con fatica) il tecnico sta provando a posticipare, almeno al livello mediatico. È evidente che il pensiero c’è sia per la dirigenza che vorrebbe pianificare il futuro, sia per l’allenatore deciso a realizzare quel sogno nel cassetto vecchio dieci anni.



L’ABBONDANZA IN ATTACCO

Pensando al presente la fortuna è girata e la rosa della Roma è al completo, ad eccezione di Florenzi che il 18 febbraio giocherà con la Primavera che affronterà il Crotone. In attacco (il reparto che più preoccupava) è tornato Salah, Perotti ha smaltito il guaio muscolare alla coscia ed El Shaarawy ha dato un segnale positivo con la Fiorentina, poi ci sono Dzeko e Totti. Domenica alle 12.30 contro i calabresi, Spalletti potrebbe pensare ad un leggero turnover a sinistra, lasciando a riposo Emerson per il Villarreal (reduce da un leggero colpo all’anca nell’allenamento di ieri), schierando Mario Rui. Ma il vero nodo da sciogliere è quello del modulo: difesa a tre con Fazio, Manolas e Ruediger, o difesa a quattro lasciando fuori Peres, spostando il tedesco esterno basso ed escludendo Salah. Entrambe le ipotesi sono percorribili, nell’allenamento tattico di domani tutto sarà più chiaro.



LEADER IN DIFESA

Gli otto anni al Siviglia aiuteranno Federico Fazio ad affrontare gli spagnoli tra una settimana, il difensore ha già parlato ai suoi compagni rivelando tutti i segreti di una squadra che venderà cara la pelle al Madrigal: «Sono cattivi e difendono bene, uscendo velocemente dall’area. Il campo è piccolo, ma la gente è passionale. Sarà una bella partita lì in Spagna, ma anche qua. Se noi vogliamo l’Europa League, dobbiamo vincere», le parole del ‘Comandate’ nella chat con i tifosi. A proposito del suo soprannome Federico a rivelato: «Mi piace. Nella squadra ci sono altri due comandanti come Totti e De Rossi. Sono veramente due leader. Quando i tifosi mi criticano mi serve per imparare, dobbiamo sempre stare con i piedi per terra».

