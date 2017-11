Roma, cena di squadra in centro per festeggiare la vittoria nel derby

di Gianluca Lengua

Sabato sera la vittoria al derby e adesso una cena di squadra al centro di Roma. Così i calciatori giallorossi che ieri hanno vinto contro la Lazio (assenti Skorupski, Peres, Emerson, Castan, Gerson, Gonalons, Defrel e Karsdorp) hanno festeggiato davanti a un piatto di sushi i tre punti conquistati nella Stracittadina. Sorrisi a 32 denti, brindisi e la consapevolezza per aver regalato ai tifosi della Roma una gioia. Da domani testa all’Atletico Madrid, con Di Francesco che ha già pianificato il programma della trasferta: martedì allenamento a Trigoria, poi partenza per Madrid e conferenza stampa al Wanda Metropolitano, mercoledì sera il match e poi il ritorno nella Capitale. Domenica si andrà a Genoa per conquistare la vittoria anche a Marassi.



I commenti dei calciatori della Roma. Manolas: "Questo è un grande gruppo" Fazio: "Famiglia" Nainggolan: "Questa è Roma" Alisson: "Un branco di lupi" Perotti: "Daje Roma

