Roma, De Rossi: «Sorteggio complicato, ma avventura entusiasmante»

“Sensazioni? Le solite, non siamo mai troppo felici di questi sorteggi. Da un parte c’è delusione ma dall’altra c’è un po’ di entusiasmo perché ricominceremo ad affrontare squadre veramente forti a livello europeo e mondiale. Ci sono stimoli, grande interesse, la nostra tifoseria vivrà serate molto belle. Ci dovremo preparare, avremo due settimane, è un girone difficile ma entusiasmante ed interessante”. Sul Chelsea di Conte e Ruediger: “Allenatore fortissimo, uno dei più forti al mondo e lo ha dimostrato in questi anni. Anche Ruediger è uno dei difensori più forti al mondo, ma dal mio punto di vista rimarrà l’affetto per le due persone alle quali ho legato ricordi importanti come esseri umani. Spero di ribbracciarli e dargli stavolta un dispiacere, sarà dura ma ci proveremo”, le parole di De Rossi al canale della Roma,.



L’Atletico Madrid: “Come valori calcistici è un altro sorteggio che avremmo evitato volentieri, ma a livello di stadio è uno dei pochi in cui non ho mai giocato. Quindi ero interessato, ma qualitativamente sarà una partita difficilissima, anche loro hanno un allenatore che ha caratterizzato il panorama mondiale negli ultimi anni, ha raggiunto risultati incredibili con una squadra forte, ma non eccezionale come Real e Barca eppure gli ha tenuto testa. E’ un allenatore che mi piace moltissimo e sarà una partita interessante”.



La reazione di tutta la squadra ai sorteggi: “Siamo sempre lì a sperare nel girone e poi puntualmente ci capita il girone peggiore tra quelli rimasti. Le squadre forti sono tante, ma era difficile che andasse peggio. Forse c’era solo il girone con Bayern e PSG, però poteva andare molto meglio. Ce la giochiamo, quando ti qualifichi in Champions sei felice, abbiamo fatto una festa ma poi lo sai che al sorteggio becchi una o due squadre molto forti quando sei in questa fascia. La quarta è un’incognita, ma se si sono qualificati avranno sicuramente dei valori che dovremo tenere a bada anche se penso sia una squadra più chiaramente alla nostra portata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA