Roma, ecco i dettagli della clausola di Pellegrini

di Eleonora Trotta

“Torno per giocarmi le mie possibilità, voglio essere protagonista. Ora vado in albergo e firmo il contratto con la Roma“. Lorenzo Pellegrini, al termine della sconfitta contro la Spagna, ha confermato l’accordo totale con il club giallorosso. Un’intesa raggiunta dopo ripetuti incontri tra il suo agente, Giampiero Pocetta, e il ds spagnolo Monchi che ha permesso alla società di Trigoria di esercitare la recompra fissata a 10 milioni di euro. Sono state soddisfatte le rispettive esigenze ed aspirazioni: il classe ’96 guadagnerà circa 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni, fino al 2022. All’interno dell’accordo è stata inserita una clausola compromissoria da circa 25-30 milioni, valida all’estero e in Italia, che aumenterà facilmente in base al raggiungimento di determinati obiettivi (gol, presenze etc).

© RIPRODUZIONE RISERVATA