Roma, Di Francesco ai tifosi: «Grazie per il sostegno, ma non accontentiamoci»

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco ce l’ha fatta: contro ogni previsione e alla faccia di chi dava per spacciata la Roma in Champions League. Il tecnico giallorosso si è qualificato primo in un girone di ferro con Chelsea e Atletico Madrid pronte a dare battaglia: la squadra di Simeone è stata sbattuta nell’Europa dei piccoli, mentre i Blues di Conte sono passati agli ottavi, ma secondi del girone e adesso sperano in un sorteggio clemente. Eusebio si gode il momento, ma non scorda l’importanza che i tifosi hanno avuto in questa impresa: «Il 24 agosto abbiamo scelto di avere rispetto ma non timore. Il 5 dicembre abbiamo festeggiato in campo, con i nostri tifosi, il primo posto. Grazie per il sostegno, è solo un passo, non accontentiamoci! Forza Roma!», è il tweet dell’allenatore della Roma sul suo profilo ufficiale.

