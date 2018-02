Roma, Di Francesco: «Questa vittoria è un punto di partenza. Under può diventare un leader»

«Siamo partiti un pò lenti, con un atteggiamento poco aggressivo, però la squadra, come sempre, ha creato tanto in zona offensiva. Anche se, più che essere contento dei cinque gol fatti, sono infastidito da dai due presi. Ma mi tengo di buono la vittoria: questo deve essere un punto di partenza per tornare a giocare come sappiamo fare bene». Lo ha detto l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria sul Benevento. «Poteva essere una partita rischiosa, ma siamo stati sempre tranquilli, anche durante il periodo in svantaggio: ho visto una squadra con più mentalità rispetto al passato, più compatta - ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport -. Sono contento del ritorno al gol di Dzeko e anche della marcatura di Defrel. Edin ha grandissimi mezzi e spesso si fa condizionare perchè non segna, per fortuna oggi l'ha fatto, ma non avevo dubbi». «Sono molto contento anche di Under, è un giocatore importante: è stato bravo, specialmente perché lo è stato in un momento psicologico non ottimale per la squadra. Può diventare un leader in campo più che nello spogliatoio. Schick? È in ripresa».

