Roma, Di Francesco: «Defrel è una prima punta. Gerson deve velocizzare le giocate»

di Gianluca Lengua

«Defrel con me ha lavorato come prima punta e in alternativa può fare l’esterno. Ci ho lavorato tanto per farlo diventare prima punta che non voglio perderlo». Eusebio Di Francesco ha chiarito quale posizione del campo occuperà Defrel, resta quindi scoperto il ruolo di esterno destro d’attacco su cui sta lavorando Monchi in queste ore. La partita vinta 1 a 0 contro lo Slovacko ha lasciato buone impressioni al tecnico: «L’atteggiamento di squadra mi è piaciuto molto perché la linea difensiva è rimasta corta, la squadra ha rischiato solo sul retropassaggio di Castan. Siamo al 14 luglio e le gambe non hanno la stessa prontezza, è normale che i ragazzi non sono pronti e davanti c’era una squadra che ti metteva in difficoltà. Perotti aveva qualche problema e la condizione fisica deve ancora crescere moltissimo. Gerson deve velocizzare le giocate, muoversi di più senza palla, ma ci posso lavorare». Domenica la Roma partirà per Stati Uniti dove giocherà contro PSG, Tottenham e Juventus: «Il tempo è stretto perché in America giocheremo dopo tre giorni dal nostro arrivo, ma di quelli che rientreranno dalla nazionale qualcuno giocherà per forza. Non è una cosa positiva anche perché andiamo in giro per non fare figuracce e per portare in alto il nome della Roma».

