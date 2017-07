Roma, Di Francesco entra subito a gamba tesa: urla come Conte ma non umilia

di Alessandro Angeloni

Lo ricordiamo da giocatore, tipo apparentemente mite, ragionatore, ma dentro molto caliente. Sempre pappa e ciccia con Tommasi: Di Francesco il diavolo, Damiano l’acqua santa. Insieme l’uomo perfetto. Negli anni Eusebio è cambiato, ha trasformato quella sua esuberanza interiore in passionalità, emotività. In campo non ha più bisogno di conquistare il territorio con la corsa, ma oggi, da tecnico, lo riempie con il corpo, con la voce, con la forza delle idee. Lui è l’insegnante, il generatore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO