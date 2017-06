Roma, Di Francesco in partenza per Londra con Monchi: domani meeting con Pallotta

di Gianluca Lengua

Eusebio Di Francesco partirà per Londra a incontrare per la prima volta il presidente Jim Pallotta, con lui ci sarà anche il direttore sportivo Ramon Monchi: l’obiettivo del meeting è mettere a punto le strategie di mercato in vista della sessione estiva. Ad attenderli il direttore generale Mauro Baldissoni, presente nella capitale inglese già da oggi. Il primo acquisto dell’ex Siviglia è stato Hector Moreno, centrale di difesa del Messico a segno in Confederation Cup contro il Portogallo. In via di definizione, invece, l’ingaggio di Rick Karsdorp del Feyenoord per 15 milioni di euro, esterno basso classe ’95.

