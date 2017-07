Roma, Di Francesco: «Mi serve l'esterno alto a destra. Vogliamo calciatori per fare il salto di qualità»

di Gianluca Lengua

Esordio in goleada per Eusebio Di Francesco. La sua Roma ha battuto il Pinzolo 8 a 0 tra i marcatori anche Diego Perotti che oltre ad aver segnato una doppietta è apparso già in forma per il campionato: «È venuto a prendere palla tra le linee, mentre di solito è abituato a ricevere palla larga ed ha dimostrato tutta la sua pericolosità», ha detto il tecnico nella conferenza post gara. Ma se a sinistra non ci sono problemi, a destra manca ancora il sostituto di Salah: «Abbiamo carenza sull’esterno destro, oggi ha giocato un ragazzo della Primavera (Cappa ndc) fuori ruolo. Ho detto di non fare cose frettolose, cerchiamo un giocatore raggiungibile e che ci possa fare il salto di qualità». Durante il match Di Francesco ha dedicato molte attenzioni a Bruno Peres: «È stato richiamato perché deve fare determinati movimenti, ma il fatto che lo abbia richiamato è positivo. Se non lo facessi, vorrebbe dire che sono indifferente al calciatore. Oggi si è divertito in attacco, ma in questi giorni ha lavorato molto anche sulla fase difensiva ed è in quello che deve migliorare. Se riesce a difendere bene, sa attaccare meglio. Gonalons? L’ho richiamato e lo incitavo di essere sempre al centro del gioco, perché io voglio che il mio centrocampista centrale sia determinante per lo sviluppo della manovra in tutte e due le fasi».



GERSON ESTERNO

Per 15 minuti del secondo tempo, Eusebio ha fatto giocare il brasiliano come esterno alto a destra: «E’ stata una scelta dettata dalla necessità. Ero curioso di rivederlo nel ruolo di esterno. Penso, però, che lavorerò su di lui come centrocampista». Chiusura sui giovani della Primavera: «Cappa, che è stato chiamato l’ultimo giorno di ritiro, ha giocato bene, facendo movimenti di qualità. Mi ha colpito la disponibilità dei ragazzi nel fare quello che ho chiesto loro in questi giorni. Tumminello? Lo volevo conoscere da vicino. E’ uno dei tanti giovani interessanti, ha molta qualità, magari è abituato a giocare in un sistema di gioco differente, però, ha dimostrato di essere ricettivo in questi giorni ed è un punto a suo favore».

