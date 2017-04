Roma, torna De Rossi. Dzeko a caccia del record: l'agente allontana le voci di mercato

di Gianluca Lengua

Edin Dzeko insegue il record di cannoniere della Serie A. Gol dopo gol è arrivato in cima alla classifica marcatori a quota 25 come Belotti: sarebbe questa la motivazione che ha scatenato la reazione di Edin all’Adriatico di Pescara, quando Spalletti a 20 minuti dalla fine del match ha scelto di sostituirlo per preservalo. Dzeko non aveva segnato e l’occasione di allungare sull’attaccante del Torino era ghiotta. Tutto è rientrato nel giro di pochi minuti - spiegano da Trigoria - ma la voglia di inseguire quel record personale è ancora viva dentro di lui.



L’OBIETTIVO

Domenica contro la Lazio il centravanti avrà la possibilità di eguagliare la stagione 2008/09, la sua migliore in carriera, quando al Wolsburg realizzò 26 gol con 32 presenze. Sono ormai un brutto ricordo le critiche per le poche reti dello scorso campionato che hanno spinto Edin a pensare alla cessione; adesso Dzeko è un calciatore nuovo, indiscrezioni di mercato lo accostano al Milan ma il suo agente smentisce ogni trattativa: «Non ho avuto chiamate da nessuno, Edin sta giocando ed è contento di stare alla Roma», ha spiegato Irfan Redzepagic. Tutto è nato da una dichiarazione dell’intermediario Silvano Martina che sembrava avvalorare la tesi di un possibile trasferimento i rossonero.



ECCO DANIELE

Dopo il turno di riposo con il Pescara, Daniele De Rossi tornerà titolare per la partita contro la Lazio (sarà la sua 27 esima stracittadina in campionato). Il centrocampista ieri ha svolto lavoro individuale programmato, mentre oggi si è allenato con i compagni: giocherà accanto a Strootman, nel ruolo di incursore Nainggolan, ai suoi lati El Shaarawy (in vantaggio su Perotti) e Salah, mentre in avanti ci sarà Dzeko. In difesa confermati esterni Ruediger e Emerson, centrali, invece, Fazio e Manolas.



