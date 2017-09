Roma, Dzeko è di nuovo papà. Di Francesco studia gli 11 anti-Atletico Madrid

di Gianluca Lengua

Sarebbe dovuto essere il giorno di Sampdoria-Roma, invece la squadra di Di Francesco si è ritrovata questo pomeriggio a Trigoria per svolgere un allenamento in vista dell’Atletico Madrid. Prima della seduta, Dzeko è andato alla clinica Mater Dei per assistere al parto della moglie Amra Silajdžić: il piccolo Dani (suo secondogenito) è nato alle 7.49, pesa 3,610 kg e gode di ottima salute. Per l’occasione Edin ha portato un rinfresco nello spogliatoio per festeggiare il nuovo arrivo con i compagni. E ha ricevuto i complimenti dei club sui social. All’allenamento non ha preso parte Patrik Schick (per lui solo terapie): l’infortunio muscolare rimediato ieri lo terrà fermo per qualche settimana, tra domani e dopodomani l’attaccante si sottoporrà ad ulteriori controlli e sarà quantificato con precisione il periodo di stop.



MARTEDÌ DI CHAMPIONS

La formazione anti-Atletico sarà simile a quella schierata contro l’Inter, con Florenzi freccia in più per l’arco di Eusebio: «Ale mi ha dato sensazioni nettamente positive nella crescita della condizione, sia con la Chapecoense che in allenamento», ha detto Di Francesco ieri in conferenza stampa. L’esterno prenderebbe il posto di Bruno Peres in difesa, con Manolas e Juan Jesus centrali e Kolarov a sinistra. A centrocampo Nainggolan, De Rossi e Strootman, mentre in attacco tornerà il tridente formato da Defrel, Dzeko e Perrotti.

