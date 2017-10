Roma, Dzeko la "Grande Bellezza" della Capitale

di Mimmo Ferretti

Hai capito sto gran pippone di Dzeko. Non soltanto segna praticamente ogni partita, ma si permette addirittura di imbruttire ad un avversario e all'arbitro. Ma come: non era una specie di mammoletta buono soltanto per i tornei parrocchiali? Uno che porge sempre l'altra guancia e che sorride anche al nemico? Qui, ne converrete, la faccenda sta precipitando. Possibile che a San Siro abbia davvero preso un giallo per aver litigato sia con Bonucci che con Banti? Possibile. Vero al punto che Manolas, dopo la rete di Florenzi, ha preso il...

