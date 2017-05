Roma, Dzeko: «90 minuti quasi perfetti. Il mio futuro? Ho ancora 3 anni di contratto qui»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’attaccante della Roma Edin Dzeko dichiara: “Venire qui a fare quattro gol non è mai facile, abbiamo fatto 90 minuti quasi perfetti. Peccato per il gol preso, ma in generale dobbiamo essere contenti. Io sono contento della mia stagione: ho lavorato duro tutto l’anno e questi risultati mi danno fiducia, ma io guardo prima ai risultati della squadra piuttosto che ai risultati personali. Il mio futuro? Ho altri tre anni di contratto. Il mio infortunio? Ho sentito un dolore al polpaccio, ma magari sono solo crampi: vediamo nei prossimi giorni. Totti? Non so se è la sua ultima partita, lui non ha detto niente e magari la prossima la gioca.”

