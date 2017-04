Roma, El Shaarawy: «Dobbiamo battere la Lazio per tenere il Napoli a distanza»

«Il secondo posto sarebbe un traguardo giusto per il campionato che abbiamo fatto. Ci aspettano tre turni di seguito difficili, ma per noi è molto importante». Così Stephan El Shaarawy, nel match program della Roma in vista della sfida con la Lazio in programma domenica all'Olimpico. «Per noi sarà la 50/a sfida stagionale, è un derby, la differenza la faranno gli episodi - sottolinea l'esterno giallorosso -. Mi aspetto una partita sentita come sempre. Difficile e di intensità. Dovremo tenere alta la concentrazione per tutti i 90'. Loro difendono ma sanno ripartire bene. Siamo pronti e fiduciosi. Serve la vittoria per tenere a distanza il Napoli».



L'obiettivo, però, è anche quello di riscattare l'eliminazione di semifinale di Coppa Italia. «Soprattutto all'andata è mancato qualcosa, abbiamo subito due ripartenze che ci hanno fatto male. Al ritorno è normale che lasciassimo qualche spazio, dovevamo rimontare il risultato - ricorda El Shaarawy -. In partite così non si possono prendere troppi gol, ma delle due partite contro Lione e la Lazio dobbiamo prenderci la reazione delle sfide di ritorno, un aspetto molto positivo. Abbiamo vinto, anche se non è servito».

