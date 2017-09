Roma, El Shaarawy torna in campo a San Siro: «Con il Milan daremo un segnale al campionato»

di Gianluca Lengua

La pacchia è finita, la Roma dovrà cominciare a fare sul serio a partire da domenica sera, quando alle 18 la squadra di Eusebio Di Francesco affronterà il Milan a San Siro. Sarà la prima partita di un mini ciclo che prevede Napoli, Chelsea e Torino (dopo la sosta), partire con il piede giusto è d’obbligo per dare continuità a quanto fatto con Verona, Benevento, Udinese e Qarabag: «Dobbiamo dare un segnale forte, tutti devono capire che ci siamo anche noi per la lotta ai primi posti», ha detto Stephan El Shaarawy a Sky Sport. L’attaccante è stato il migliore in campo contro il Verona e si è guadagnato la fiducia di Di Francesco: «È un allenatore carismatico, lo dobbiamo ascoltare. Dal punto di vista della posizione i tagli mi agevolano molto, ma tatticamente tutti dobbiamo migliorare. Il Milan? La società ha fatto le sue scelte, rivoluzionando la squadra. Sono arrivati giocatori di grande qualità e troveremo una squadra tosta che avrà voglia di rifarsi. Se dovessi segnare non esulterò, sarà una domenica speciale». Impossibile scordare per il Faraone il suo passato in rossonero: «Ho tanti ricordi belli, mi sono tolto già molte soddisfazioni, dal Padova al Milan fino alla Roma. Sono giovane e posso togliermene altre». Chiusura sul Mondiale che si giocherà la prossima estate in Russia: «Sarebbe un traguardo perché non ho fatto mai fatto un Mondiale e realizzerei un altro grande sogno. Sarà importante fare bene con la Roma e con la nazionale».

