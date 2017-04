Roma, Emerson e Ruediger in gruppo: recuperano per il Pescara

di Gianluca Lengua

Lunedì sera la Roma affronterà il Pescara di Zeman, sarà la prima di sei partite determinanti per restare aggrappati al secondo posto, senza permettere al Napoli il sorpasso. Un calendario leggermente più complicato quello dei giallorossi rispetto ai partenopei: Pescara, Lazio, Milan in trasferta, Juventus, Chievo (trasferta) e Genoa. Gli uomini di Sarri domani affronteranno il Sassuolo, poi Inter in trasferta, il Cagliari in casa, Torino al comunale, Fiorentina al San Paolo e Sampdoria al Marassi. Luciano Spalletti ritrova Emerson (difficile il rientro dal 1’), fermo da due settimane per una tendinite del muscolo retto femorale sinistro con associata fascite muscolare. Nella rifinitura di domani il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione: la linea difensiva dovrebbe essere composta da Peres, Manolas, Fazio e Juan Jesus (panchina per Ruediger che in settimana ha svolto alcune sessioni di lavoro individuale), a centrocampo giocheranno De Rossi e Strootman, mentre i tre dietro a Dzeko saranno El Shaarawy, Nainggolan e Salah. Questa mattina durante l’allenamento, ha fatto visita a Trigoria la campionessa di tiro al volo Diana Bacosi: l’oro olimpico di Rio 2016 si ha posato accanto a Totti, Spalletti e De Rossi, gli scatti sono stati pubblicati sul profilo Twitter del club.



TESTA AL CAMPIONATO

Antonio Ruediger non si lascia distrarre dai rumors di mercato che lo proiettano in Inghilterra magari agli ordini di Antonio Conte: «Non è il mio campo, non posso dire niente. In Italia si scrive molto, quando ero infortunato si diceva che sarei andato al Chelsea», taglia corto il difensore tedesco intervistato a Sky Sport. In bilico anche il futuro di Luciano Spalletti: «Io sono solo concentrato sul presente e sulla Roma. Spalletti sarà l’allenatore per il prossimo mese, come Frederic Massara sarà il direttore sportivo. Io rimango concentrato sulla Roma e sono felice di essere qui».



