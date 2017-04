â€‹Roma-Empoli 2-0: magico Dzeko segna due gol ed entra nella storia giallorossa

di Ugo Trani

La Roma va a dama all'Olimpico e quasi senza sudare. Il 2 a 0 contro l'Empoli non fa una piega. La prova è al minimo, ma il risultato pesante. Nessuno si stanca a tre giorni dal derby di Coppa Italia che prevede lo sforzo massimo per rimontare il 2 a 0 della semifinale d'andata. E, aspettando il posticipo del San Paolo, la classifica migliora: il Napoli terzo, per una notte, scivola a meno 5 e la Juve prima ha solo 5 punti di vantaggio. Spalletti, insomma, non perde di vista gli obiettivi che, se al meno uno sarà centrato, possono essere decisivi per il suo futuro. Il tecnico adesso fa sapere che resta solo se vince; la società, almeno sentendo quanto detto nel prepartita dal dg Baldissoni, si augura che l'allenatore regali il primo titolo alla proprietà Usa. Solo Dzeko, alla settima doppietta stagionale (33 gol da record: superati Volk, Manfredini e Totti) e di nuovo capocannoniere della serie A (23 reti), già volta pagina: l'addio è possibile pure in caso di successo.



L'Empoli, 7 ko di fila, resiste poco più di 10 minuti. L'arbitroparte male, negando il rigore a, atterrato in area da. L'errore è del collaboratoreche chiama il fuorigioco. Inesistente., su corner di, rende più agevole la serata. I compagni ringraziano. Mancano, nella formazione di partenza, solo 3 titolari: l'infortunato, lo squalificatoe l'esaustosi comporta bene da regista,si abbassa per completare il reparto, lasciando a, accanto a, il compito di assistereA sinistra c'è, l'ex che sembra ancora in ritardo., all'inizio della ripresa, è da applausi sumette i 3 punti in cassaforte dopo meno di un'ora e su torre diche poi prende, sempre di testa, la traversa. Il turnover dicontinua in corsa:perpere... la gente,perIl derby, insomma, inizia nel secondo tempo. E sul 2 a 0, punteggio che martedì basterebbe solo per andare ai supplementari.

