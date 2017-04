Dzeko, dica 33: il bosniaco â€‹si triplica da una stagione all'altra

di Alessandro Angeloni

Da 8 a 23, tre volte di più. Edin Dzeko si triplica da una stagione all'altra. E considerando tutte le competizioni arriva a 33 e mette un record, di quelli che fanno piacere al "singolo". E questo singolo, Edin, parla volentieri di gol, perché è il suo mestiere e quest'anno ne ha fatti tanti e la stagione non è ancora finita. Ricapitolando: 23 in campionato (31 compreso lo scorso anno, 61 partite in totale), superato (per ora) Belotti e riguadagnata la testa della classifica dei cannonieri, 33 complessivi, coppe comprese nelle 43 gare giocate, all'Olimpico è a quota 16 in 15 partite, 8 nelle ultime 7.



Dzeko, dica 33. Trentatré. Un numero perfetto. Con quei 33 centri, Edin entra di diritto nella storia della Roma, perché è riuscito a migliorare il record precedentemente fissato da altri 3 grandi bomber giallorossi: Volk nella stagione 1930-31, Manfredini nella stagione 1960-61, Totti nella stagione 2006-07, quella della Scarpa d'oro. Due reti contro l'Empoli gli ridanno il sorriso (dopo aver segnato pure in nazionale il suo cinquantesimo gol) e un po' di fiducia in vista della gara contro la Lazio, alla quale ha segnato anche il primo,anno, quello che pure lui ha definito non all'altezza della sua fama.



Dzeko ora parla del futuro di Spalletti («Forse va via anche se vinciamo la Coppa Italia») e suo suo non c'è bisogno di mettere bocca. Sarà che ormai è un perno indiscutibile della squadra, sarà pure che uno come lui non è "conveniente", perché non sarebbe una grande plusvalenza. Pensa te.

