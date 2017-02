Roma, Fazio: «Giocare con gli azzurri? Ho nome e sangue italiani»

di Gianluca Lengua

Si è preso la difesa e non ha intenzione di mollarla: Federico Fazio detta le istruzioni per battere il Villarreal in Europa League. Ecco le dichiarazioni del centrale alla vigilia del match.



Il Villarreal. «Sono una buona squadra, giocano bene, sono compatti difendono tutti insieme e hanno un’uscita veloce. Hanno buoni calciatori ed un bel campo per giocare. Hanno esperienza in Europa, negli ultimi 15 anni hanno praticamente giocato sempre Europa League e Champions League. Nella partita controil Siviglia ha fatto molto bene e avrebbe potuto vincere, col Malaga invece avrebbe potuto perdere. Noi sappiamo come affrontare questa doppia sfida».



Gli obiettivi. «Siamo una squadra preparata per giocare tutte e tre le competizioni e le vogliamo tutte. Ora giocheremo l’Europa League e vogliamo vincerla, ma non solo noi anche tutti quelli che lavorano con la squadra e i tifosi. tutta Roma vuole questa competizione come noi».



L’Europa League. «Vogliamo vincere col Villarreal e poi penseremo ad arrivare fino in fondo. Sono 180 minuti, dobbiamo solo pensare a domani».



La Nazionale. «Ho il passaporto, il nome e cognome e sangue italiano. Nulla di più. L’Italia ha una grande squadra come dice la storia».

