Roma, Ferrante: «Sabatini mi ha preferito a Belotti perché ero più giovane»

di Gianluca Lengua

Chissà come sarebbe stata la stagione della Roma se in rosa ci fosse stato il Gallo Belotti. Una possibilità che avrebbe potuto avverarsi, a rivelarlo è stato Alexis Ferrante ex attaccante della Roma Primavera classe ’95 adesso in forza al Brescia: «Sabatini mi preferì a Belotti che all’epoca giocava nell’AlbinoLeffe. Lui era un ‘93 io ’95, fu una scelta anche dovuta all’età. Il direttore, però, in me ci credeva eccome, ricordo ancora una sua frase: “Dipendesse solo da me saresti già ad allenarti con la prima squadra”, ci penso spesso a quelle parole», sono le dichiarazioni del centravanti rilasciate al gianlucadimarzio.com.



Ferrante torna anche sui trascorsi giallorossi, quando ad allenare la Roma era Zeman: «A Firenze in Coppa Italia il mister si girò verso di me, mi disse di riscaldarmi, è stata una grande emozione. Poi fece gol Destro e allora Zeman inserì un difensore». Poi il futuro di Alexis è cambiato: «Strappai il mio contratto con la Roma un anno prima della scadenza perché era praticamente fatta con l’Atletico Lisbona, o almeno così mi avevano fatto credere: l’affare, invece, non andò mai in porto anche se io ancora oggi non so il perché e mi ritrovai sei mesi senza squadra».

