Roma, Florenzi: «Spero di fare un gol al Milan»

di Redazione Sport

Impegnato a lavorare sodo a Trigoria «sulla forza, sulla parte fisica» per recuperare il tempo perso a causa del lungo stop e «perché sono stato male a guardare la Roma fuori dal campo». Alessandro Florenzi è concentrato in vista della trasferta di domenica in casa del Milan dove spera «di segnare un gol» alla formazione rossonera. Molto dipenderà dalla zona di campo in cui giocherà. L'azzurro infatti resta assieme al turco Under il solo giocatore rimasto a disposizione di Di Francesco nel ruolo di esterno destro offensivo. Il tecnico deve fare i conti con una infermeria affollata dopo gli stop di Schick, Perotti e Defrel.

