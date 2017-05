Roma-Genoa, è caccia al biglietto per l'ultima di Totti: si va verso il sold out

di Gianluca Lengua

In un paio d’ore sono stati polverizzati i biglietti di Curva e Distinti Sud validi per la gara contro il Genoa del 28 maggio. Questa mattina alle 10 è iniziata la corsa al biglietto per quella che potrebbe essere l’ultima partita da calciatore professionista di Francesco Totti: i Roma store della Capitale sono stati presi d’assalto, così come le ricevitorie abilitate e il sito internet di Listicket. Il servizio d’ordine dei negozi ufficiali As Roma hanno messo in piedi un servizio d’ordine per contenere le code, mentre all’interno degli store le commesse invitavano i possessori dei biglietti a comprare le sciarpe con il 15% di sconto. In giornata sono stati venduti anche tutti i tagliandi della Tribuna Tevere. Si va verso il sold out, restano a disposizione solo poche decine di biglietti di Tribuna Monte Mario.

Con un tweet pubblicato ieri sera sul suo account ufficiale, il numero 10 ha chiesto di allentare l’attenzione sul suo futuro ancora incerto: «Io so solo che domenica arriva a Roma la Juve, io penso solo a quello perché stiamo lottando fino alla fine in campionato e la Roma viene prima di tutto. Il resto verrà dopo e ci sarà tempo per parlarne». Un messaggio che l'ambiente ha fatto fatica a recepire, la curiosità di conoscere che cosa ne sarà di Totti è tanta e lui preferisce rimandare il discorso a quando il secondo posto in campionato sarà consolidato.





