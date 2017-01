«Che significato ha questa vittoria in trasferta, che mancava da fine ottobre? Ha un grande significato, perché era una partita difficilissima e le sconfitte che hanno subito qui le grandi squadre lo dimostra. Anche il modo in cui abbiamo raggiunto questa vittoria è stato molto positivo, molto importante. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, abbiamo subito, forse, un tiro in tutta la partita. Quindi, bravi, attenti e, secondo me, questa è la strada». Sono le parole del centrocampista della Roma Daniele De Rossi a Sky Sport dopo il successo a Genova. «Una partita anche molto fisica? Per il Genoa, penso che su 38 partite non ce ne sia una che non sia fisica, perché interpreta questo calcio qui, molto aggressivo, uomo contro uomo. C'era da mettersi gli scarponi da lavoro, l'abbiamo fatto e sono contento, perché era veramente difficile». Si apre il 2017 con il cambio di marcia in trasferta auspicato da Spalletti. «Anche perché il cambio di marcia in casa è difficile, visto che le abbiamo vinte tutte. Se le avessimo vinte tutte anche in trasferta, ora saremmo già campioni d'Italia. Le partite si perdono in Serie A, il campionato è difficile, dobbiamo entrare nell'ottica che non dobbiamo mai più perdere, dobbiamo vincerle tutte ed è quello che abbiamo dimostrato oggi in campo. Domenica a Udine sarà ancora più difficile ed è quello che c'aspetta in questo campionato», ha aggiunto De Rossi.