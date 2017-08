Roma, giallo Mahrez. Un tifoso lo incontra al cambio e scrive: «Addio Riyad»

di Gianluca Lengua

Torna di moda la pista Mahrez per la Roma. Dopo che Monchi ha ufficialmente abbandonato la trattativa due giorni fa, oggi un tifoso inglese riaccende la miccia: l'esterno del Leicester è stato beccato all'interno del centro commerciale Highross intento a cambiare (presumibilmente in euro) una grossa somma di denaro. «Addio Riyad» ha scritto su Twitter il supporter allegando la foto insieme con l'algerino.



When your mate gets a selfie with Mahrez and it basically confirms it's bye bye 👋😂 pic.twitter.com/JihH3ExZZa — Callum Sheridan (@sheridan_callum) 18 agosto 2017

Nella conferenza stampa di oggi che precede la gara contro il Brighton il tecnico delle Foxes Shakspeare ha detto: «Se non arriveranno altre offerte per Mahrez rimarrà qui e noi punteremo su di lui. Non ha mai perso la concentrazione». La Roma resta in attesa che Leicester faccia la prima mossa.

