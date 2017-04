Belgio, patente ritirata a Nainggolan. Ma il Ninja posta la foto con il documento

di Gianluca Lengua

Durante la sosta per la nazionale Radja Nainggolan sarebbe stato fermato dalla polizia belga in stato di ebrezza alla guida e gli sarebbe stata ritirata la patente. A riportare la notizia è il giornale Het Nieuwsblad secondo il quale dopo la gara contro la Grecia, Radja sarebbe stato sottoposto ad un controllo alle 7 del mattino dopo una serata in discoteca, le forze dell’ordine avrebbero trovato il Ninja con un tasso alcolemico di 2g/l. Oltre alla multa di 1200 euro sarebbe scattato anche il ritiro della patente, il centrocampista, però, smentisce: «Sono tutte stron*ate. Stava guidando un mio amico». Anche da Trigoria confermano la versione del calciatore che posta sul suo profilo Instagram una foto con la patente.

